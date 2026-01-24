Sábado, 24 de Enero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 24 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se comunicó, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

