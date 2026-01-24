Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 24 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se comunicó, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

