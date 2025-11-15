Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 15 de noviembre informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 19 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

