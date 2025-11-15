Sábado, 15 de Noviembre 2025

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 15 de noviembre informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 19 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

