Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 14 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 14 de marzo informa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara