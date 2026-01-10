Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 10 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 36% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Lunes 12 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Martes 13 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tonalá