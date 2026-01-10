Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 10 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 36% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 12 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Martes 13 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

