Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 5 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 5 de noviembre determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 7 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 10 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 11 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 12 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

