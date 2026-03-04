Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 4 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se comunicó, el clima presenta un 30% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

