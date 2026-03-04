Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 4 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.Según se comunicó, el clima presenta un 30% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tapalpa