Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de marzo de 2026

Redacción web

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 4 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se comunicó, el clima presenta un 30% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

