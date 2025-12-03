Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 3 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Miércoles 10 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa