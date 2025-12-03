Miércoles, 03 de Diciembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 3 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 10 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

