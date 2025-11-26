Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 26 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 26 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 27 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 28 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

