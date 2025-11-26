Miércoles, 26 de Noviembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 26 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 26 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 27 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 28 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

