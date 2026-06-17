Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 17 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga

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