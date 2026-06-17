Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 17 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos