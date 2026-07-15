Miércoles, 15 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 15 de julio prevé que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 16 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Monterrey
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones