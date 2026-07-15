Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 15 de julio prevé que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 16 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

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