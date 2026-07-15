Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 15 de julio prevé que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.Jueves 16 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Viernes 17 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Domingo 19 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México