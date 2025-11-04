Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 4 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 4 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 9 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

