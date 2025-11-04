Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 4 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 4 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Domingo 9 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tonalá