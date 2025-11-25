Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 25 de noviembre determina que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Jueves 27 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

