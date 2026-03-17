Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 17 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 17 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Cancún