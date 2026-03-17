Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 17 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 17 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

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Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

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