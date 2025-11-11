Martes, 11 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 11 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este martes 11 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 13 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

