Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 11 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 11 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 13 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19