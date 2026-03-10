Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 10 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 10 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Viernes 13 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 14 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

