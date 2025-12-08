Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 8 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se establece, el clima presenta un 93% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 12 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa