Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 8 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 93% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 12 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

