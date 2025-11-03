Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 3 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 3 de noviembre prevé que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 8 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 9 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 10 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

