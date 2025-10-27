Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 27 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 27 de octubre determina que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 3% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 1 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

