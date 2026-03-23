Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 23 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 23 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 40% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 48%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Viernes 27 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Lunes 30 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en El Salto