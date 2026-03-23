Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 23 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 23 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 40% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 48%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 27 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Lunes 30 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

