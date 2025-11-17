Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 17 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 17 de noviembre prevé que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 21 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

