Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 10 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 10 de noviembre informa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 12 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 14 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

