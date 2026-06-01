Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 1 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Jueves 4 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 6 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Lunes 8 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

