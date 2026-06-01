Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 1 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 47%.Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Jueves 4 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 6 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Lunes 8 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Chapala