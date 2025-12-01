Lunes, 01 de Diciembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 1 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 1 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Viernes 5 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 8 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

