Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 1 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 1 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se informó, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Viernes 5 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Lunes 8 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19