Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 6 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 6 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 7 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 10 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 11 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 12 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Jueves 13 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

