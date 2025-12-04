Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 4 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

