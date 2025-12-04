Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 4 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque