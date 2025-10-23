Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 23 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 65%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 24 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto