Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 23 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 24 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

