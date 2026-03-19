Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 19 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 19 de marzo prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 26 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

