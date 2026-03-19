Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 19 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 19 de marzo prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Jueves 26 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Monterrey