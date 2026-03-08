Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 8 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 8 de marzo prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Martes 10 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 11 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 12 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 13 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 14 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 15 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

