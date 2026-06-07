Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 7 de junio prevé que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.Según se establece, el clima presenta un 43% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 9 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga