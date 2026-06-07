Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 7 de junio prevé que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se establece, el clima presenta un 43% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 9 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

