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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 7 de junio prevé que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se establece, el clima presenta un 43% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 9 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
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