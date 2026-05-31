Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 31 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 6 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Domingo 7 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Chapala

