Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 30 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 30 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se informó, el clima presenta un 6% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Viernes 5 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Domingo 7 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque