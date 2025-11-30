Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 30 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 30 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 6% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Viernes 5 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 7 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

