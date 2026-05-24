Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 24 de mayo informa que estará con nubes con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 26 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

