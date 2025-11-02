Domingo, 02 de Noviembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 2 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 2 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se establece, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

