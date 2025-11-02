Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 2 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 2 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.Según se establece, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque