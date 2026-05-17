Domingo, 17 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 17 de mayo anticipa que estará con nubes dispersas con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 19% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Miércoles 20 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Jueves 21 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones