Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 17 de mayo anticipa que estará con nubes dispersas con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 19% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Miércoles 20 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Jueves 21 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto