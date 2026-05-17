Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 17 de mayo anticipa que estará con nubes dispersas con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 19% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Miércoles 20 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Jueves 21 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

