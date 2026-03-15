Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 15 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 15 de marzo informa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 17%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

