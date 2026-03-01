Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 1 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 1 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Según se anuncia, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Jueves 5 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

