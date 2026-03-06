Viernes, 06 de Marzo 2026

Jalisco

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 6 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este viernes 6 de marzo prevé que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 8

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 8

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 8

Martes 10 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 9

Viernes 13 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

