Sábado, 07 de Febrero 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 7 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Martes 10 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

