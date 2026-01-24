Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 24 de enero determina que estará con muy nuboso con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 27 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

