Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 10 de enero prevé que estará con algo de nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8Martes 13 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 7