Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 3 de diciembre informa que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 10

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Lunes 8 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

