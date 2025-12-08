Lunes, 08 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este lunes 8 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

