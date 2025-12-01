Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 1 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este lunes 1 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Según se informó, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 4 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Viernes 5 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

