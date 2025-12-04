Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 4 de diciembre determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 5 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

