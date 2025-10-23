Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 23 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 55% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

