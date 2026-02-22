Domingo, 22 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Reportan bloqueos en distintos puntos del AMG y carreteras

El gobernador de Jalisco confirmó los hechos, a raíz de un operativo de seguridad en Tapalpa; esta es la más reciente información

Por: Oralia López

En redes sociales circulan videos de los bloqueos en diferentes puntos de Jalisco. ESPECIAL

Este domingo 22 de febrero, el gobernador de Jalisco confirmó que fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona.

Poco antes, en redes sociales se habían reportado bloqueos en distintos puntos del Estado, principalmente en la zona sur de Jalisco; más adelante, comenzaron a circular versiones de otros lugares cercanos y dentro del Área Metropolitana.

El gobernador dijo que a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros de la Entidad, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades.

En momentos más información...

