Consulado de EU en Guadalajara suspende actividades este lunes; citas serán reprogramadas

Se informó la cancelación de trámites presenciales tras los bloqueos en Jalisco para este lunes 23 de febrero, con aviso de nueva fecha para quienes tenían turno programado

Por: Rubí Bobadilla

La Embajada de Estados Unidos en Guadalajara anunció que este lunes serán suspendidas las actividades en sus instalaciones. EL INFORMADOR / ARCHIVO.

Luego de los diversos hechos de inseguridad y bloqueos registrados este domingo en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado, la Embajada de Estados Unidos en Guadalajara anunció que este lunes serán suspendidas las actividades en sus instalaciones

A través de sus redes sociales oficiales, la Embajada informó: Debido a las operaciones de seguridad en curso y a las consiguientes interrupciones en los viajes, el Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara ha suspendido los servicios rutinarios de visas y de atención a ciudadanos estadounidenses para el lunes 23 de febrero de 2026.

Ante esta situación, señaló la autoridad consular, aquellas personas quienes tenían una cita programada para entrevista o entrega de documentos, recibirán información a través de los medios de contacto registrados para reprogramar dicha cita.

"Revise su correo electrónico para obtener información actualizada sobre la reprogramación de citas", instó la Embajada.

A las personas ciudadanas estadounidenses que requieran servicios consulares de emergencia les recomendó llamar a sus números oficiales para este fin:

  • Desde México en el: +1-202-501-4444
  • Y desde Estados Unidos al: +1-888-407-4747

También recomendó a sus ciudadanos americanos en Guadalajara, la Región, y en México, a mantenerse informado a través del Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) en la liga https://step.state.gov

Mediante esta recibirá actualizaciones puntuales sobre información de seguridad y protección del Consulado.

"Agradecemos su comprensión y recomendamos mantenerse atento a los canales oficiales", finalizó la autoridad consular.

