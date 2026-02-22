Luego de los diversos hechos de inseguridad y bloqueos registrados este domingo en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado, la Embajada de Estados Unidos en Guadalajara anunció que este lunes serán suspendidas las actividades en sus instalaciones. A través de sus redes sociales oficiales, la Embajada informó: Debido a las operaciones de seguridad en curso y a las consiguientes interrupciones en los viajes, el Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara ha suspendido los servicios rutinarios de visas y de atención a ciudadanos estadounidenses para el lunes 23 de febrero de 2026.Ante esta situación, señaló la autoridad consular, aquellas personas quienes tenían una cita programada para entrevista o entrega de documentos, recibirán información a través de los medios de contacto registrados para reprogramar dicha cita."Revise su correo electrónico para obtener información actualizada sobre la reprogramación de citas", instó la Embajada.A las personas ciudadanas estadounidenses que requieran servicios consulares de emergencia les recomendó llamar a sus números oficiales para este fin:También recomendó a sus ciudadanos americanos en Guadalajara, la Región, y en México, a mantenerse informado a través del Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) en la liga https://step.state.govMediante esta recibirá actualizaciones puntuales sobre información de seguridad y protección del Consulado."Agradecemos su comprensión y recomendamos mantenerse atento a los canales oficiales", finalizó la autoridad consular.SV