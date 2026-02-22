Luego de los diversos hechos de inseguridad y bloqueos registrados este domingo en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado, la Embajada de Estados Unidos en Guadalajara anunció que este lunes serán suspendidas las actividades en sus instalaciones.

A través de sus redes sociales oficiales, la Embajada informó: Debido a las operaciones de seguridad en curso y a las consiguientes interrupciones en los viajes, el Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara ha suspendido los servicios rutinarios de visas y de atención a ciudadanos estadounidenses para el lunes 23 de febrero de 2026.

Ante esta situación, señaló la autoridad consular, aquellas personas quienes tenían una cita programada para entrevista o entrega de documentos, recibirán información a través de los medios de contacto registrados para reprogramar dicha cita.

"Revise su correo electrónico para obtener información actualizada sobre la reprogramación de citas", instó la Embajada.

A las personas ciudadanas estadounidenses que requieran servicios consulares de emergencia les recomendó llamar a sus números oficiales para este fin:

Desde México en el: +1-202-501-4444

Y desde Estados Unidos al: +1-888-407-4747

También recomendó a sus ciudadanos americanos en Guadalajara, la Región, y en México, a mantenerse informado a través del Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) en la liga https://step.state.gov

Mediante esta recibirá actualizaciones puntuales sobre información de seguridad y protección del Consulado.

"Agradecemos su comprensión y recomendamos mantenerse atento a los canales oficiales", finalizó la autoridad consular.

SV