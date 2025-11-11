Martes, 11 de Noviembre 2025

¿A qué hora hará más frío en Guadalajara este 12 de noviembre?

Se espera un cielo nuboso y una variación en la temperatura de hasta 16°C durante el día

Por: Tomás Iván García Enciso

El frente frío núm. 13 se extiende sobre el occidente del mar Caribe. La masa de aire ártico asociada mantendrá ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana ESPECIAL/CONAGUA

En estas fechas es importante estar prevenidos ante posibles cambios de temperatura, desde hace unos días el frente frio número 13 ha alterado la dinámica del clima a lo largo del país, el día de hoy te mantenemos informado con el pronostico de mañana.

Según el servicio Meteored.mx el día de mañana se esperan temperaturas bajas temprano por la mañana, llegada a su punto mínimo de 11°C a las 6:00 a.m. y un aumento progresivo de la mismas durante el día, con una temperatura máxima de 27°C a las 16:00 hrs.

LEE: Invierno adelantado; frente frío 13 trae bajas temperaturas a México

Se espera que la temperatura comience a descender a partir de las 18:00 hrs. llegando a 17°C a media noche.

A lo largo del día prevalecerá el viento moderado desde el sureste, con rachas que podrían llegar hasta los 22 km/h por la tarde.

Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso en el que prevén que la masa de aire ártico asociada al frente frío número 13, sufrirá una modificación en sus características térmicas, lo que permitirá un aumento gradual de las temperaturas en el norte, noreste. oriente y centro del país.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En el resto de la República Mexicana predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

LEE: ¿Dónde se esperan heladas en los próximos días?

Sin embargo se espera que durante la madrugada del Jueves la temperatura alcance un mínimo de entre 0°C y 5°C  en Jalisco y los siguientes estados zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
 

