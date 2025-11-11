¿A qué hora hará más frío en Guadalajara este 12 de noviembre?

En estas fechas es importante estar prevenidos ante posibles cambios de temperatura, desde hace unos días el frente frio número 13 ha alterado la dinámica del clima a lo largo del país, el día de hoy te mantenemos informado con el pronostico de mañana.

Según el servicio Meteored.mx el día de mañana se esperan temperaturas bajas temprano por la mañana, llegada a su punto mínimo de 11°C a las 6:00 a.m. y un aumento progresivo de la mismas durante el día, con una temperatura máxima de 27°C a las 16:00 hrs.

Se espera que la temperatura comience a descender a partir de las 18:00 hrs. llegando a 17°C a media noche.

A lo largo del día prevalecerá el viento moderado desde el sureste, con rachas que podrían llegar hasta los 22 km/h por la tarde.

Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso en el que prevén que la masa de aire ártico asociada al frente frío número 13, sufrirá una modificación en sus características térmicas, lo que permitirá un aumento gradual de las temperaturas en el norte, noreste. oriente y centro del país.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En el resto de la República Mexicana predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Sin embargo se espera que durante la madrugada del Jueves la temperatura alcance un mínimo de entre 0°C y 5°C en Jalisco y los siguientes estados zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.



TG