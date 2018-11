Zapopan y Tonalá implementan operativo de seguridad por "El Buen Fin"

Los municipios de Zapopan y Tonalá dieron a conocer que implementan un operativo de seguridad para que las actividades de "El Buen Fin" se lleven a cabo sin contratiempos en la zona metropolitana de la capital jalisciense.

En un comunicado, la Policía de Zapopan informó que dispondrá de un estado de fuerza de 34 elementos, dos motocicletas, cuatro bicicletas y 13 patrullas destinados a la vigilancia de centros comerciales en los que se prevé la mayor afluencia de ciudadanos durante estos días.

La Comisaría pone disposición de la ciudadanía el servicio de acompañamiento bancario; no es necesario informar el monto a trasladar y es un servicio gratuito llamando al 3836-3600.

Destacó que la finalidad es resguardar la integridad y los bienes de los ciudadanos, por lo que la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan implementará a partir de este viernes un operativo especial que concluye el lunes 19 de noviembre.

Los principales puntos comerciales en el municipio en los que se espera mayor afluencia son las plazas Real Center, San Isidro, Gran Terraza Belenes, Acueducto, Andares, Patria, Galerías, Guadalupe, Cordilleras, Ciudadela, Tepeyac, La Gran Plaza y Plaza del Sol.

La corporación recomendó a la ciudadanía realizar sus compras preferentemente de día y acompañada, portar sólo las tarjetas bancarias necesarias, no descuidar sus bolsos, no portar objetos de valor a la vista y no perder de vista a los menores de edad.

En tanto, por instrucciones del comisario Octavio García Aceves, elementos de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá Jalisco arrancaron un operativo especial por "El Buen Fin", el cual comprenderá del 16 al 19 de Noviembre del año en curso.

En este operativo se reforzará la vigilancia en los establecientes comerciales, plazas y puntos que registran mayor afluencia.

Estas acciones por parte del Comisario, son para que los Tonaltecas y los visitantes se sientan seguros en un ambiente de paz y tranquilidad, para que puedan realizar sus compras con la seguridad de que están resguardados.

