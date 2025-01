Zapopan lidera creación de empleo a nivel nacional

Zapopan fue el municipio donde se crearon más puestos de trabajo formales en el país el año pasado, con 12 mil 808 nuevas plazas, superando a Monterrey, Puebla y León, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Eduardo fue uno de los zapopanos que obtuvo empleo. Él terminó la licenciatura en julio pasado y tres meses después consiguió trabajo como psicólogo en una clínica privada en la colonia Jardines Universidad. “Estaba preocupado porque si no encontraba trabajo me tendría que regresar a Aguascalientes con mi familia a trabajar allá. Pero conseguí rápido y ya tengo algunos meses en la clínica”.

Abigail acaba de emplearse en una tienda departamental sobre la avenida Juan Gil Preciado, en Zapopan. “En cuanto empezaron a construir una tienda cerca de mi casa me acerqué para preguntar por vacantes y fue muy rápido todo para conseguir empleo. Me hicieron la entrevista, llevé mis papeles y me contrataron”.

En Jalisco hay diferencias entre las empresas que más emplean. Por ejemplo, en Zapopan los tres principales son los sectores de las industrias de la transformación, los servicios para empresas, personas y el hogar, así como el comercio. Y en el caso de Guadalajara destaca que el primer lugar son los servicios sociales (los que buscan generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente), los servicios de empresas, personas y el hogar, además del comercio.

“Hay confianza de los empresarios para invertir, pero también la ciudadanía participa mucho y los créditos que hemos otorgado ayudan. Son 500 millones de pesos que se aportaron el año pasado (en créditos del Ayuntamiento) y otra bolsa similar para este 2025, que también impulsan la generación de empleos, pues muchas mujeres ahora tienen sus propios negocios. Los tianguistas, los locatarios de los mercados municipales o las personas que abren sus propios negocios han generado empleo y es por eso que estamos en el primer lugar”, sostiene el alcalde Juan José Frangie.

El munícipe añade que este año hay obras públicas que generarán más empleos con el sector de la construcción, como la ampliación de la avenida Aviación. También se rehabilitarán las carreteras a Nogales, Tepic y Colotlán, así como un paso a desnivel en las avenidas Patria y Universidad, además de un nodo vial en Periférico y Tabachines.

Sólo en el municipio de Zapopan suman casi medio millón de trabajadores registrados ante el IMSS, los cuales representan una cuarta parte de los más de dos millones de jaliscienses empleados en la formalidad.

Para Raúl Flores López, dirigente de la Coparmex en Jalisco, la inversión captada “refleja el atractivo de nuestra economía y subraya la confianza que los inversionistas tienen en nuestro Estado”. Sostiene que cada vez hay más empresas jaliscienses que buscan innovar, expandirse y abrirse al mercado internacional, “lo que también es una oportunidad de generar empleos para nuestra gente”.